У п'ятницю, 2 вересня, Європейський Союз погодив рішення про виділення Україні фінансової допомоги у розмірі п'яти мільярдів євро, які нададуть уже наступного тижня.

Фінансові вливання допоможуть Україні покрити термінові витрати бюджетних потреб, включаючи зарплати та допомогу, пише видання Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів.

Ці кошти є частиною пакету допомоги нашій країні у подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. У серпні офіційний Київ вже отримав перший транш макрофінансової допомоги на один мільярд євро.

Основна сума ще не переведена Україні через суперечки між комісією та членами ЄС щодо деталей програми допомоги. Німеччина, яка є найбільшим донором, наполягає на наданні Україні безповоротних грантів. На думку Берліна, збільшення боргового навантаження лише погіршить ситуацію в економіці, близької до дефолту.

Виконавча влада Євросоюзу, у свою чергу, хоче надання пільгових кредитів з вищими гарантіями, які надаються країнами-членами у разі краху економіки.