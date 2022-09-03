Голлівудська актриса Джейн Фонда повідомила шанувальникам в Instagram, що у неї виявили неходжкінську лімфому і вона розпочала курс хіміотерапії.

Зірка у відеозверненні розповіла, що це рак, який "добре піддається лікуванню" і що 80% людей виживають, тож їй "дуже пощастило", тому що вона має медичну страховку і можливість звернутися до найкращих лікарів.

Актриса наголосила, що рак є своєрідним "вчителем" для неї, оскільки він підносить їй важливі уроки, зокрема, необхідність солідарності та підтримки у боротьбі з цим захворюванням.

До цього у 84-річної Фонди вже діагностували рак грудей та шкіри, вона звинувачувала у хворобі свою пристрасть до засмаги.

Джейн Фонда - дворазовий лауреат премії "Оскар". Свій перший "Оскар" Джейн Фонда отримала за роль повії у трилері "Клют" (Klute, 1971). Другу премію отримала за роль у "Повернення додому" (Coming Home, 1978), де відбилися її враження від пережитого під час війни у В'єтнамі.

Фонда удостоєна семи премій "Золотий глобус" (1962, 1972, 1973, 1978, 1979 [двічі], 1980), двох премій Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (1979, 1980) та премії "Еммі" (1984).

У 1990-х роках актриса зробила революцію у фітнесі, випустивши на відеокасетах серію фільмів "Тренування Джейн Фонди".

У 2013 році Джейн Фонда залишила відбитки своїх рук і ніг на голлівудській Алеї слави.