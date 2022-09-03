Міністерство охорони здоров'я опублікувало пам'ятку, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії.

Незважаючи на міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних з поширенням радіації.

Якщо дотримуватись певних умов, є можливість захистити себе від радіації.

Крім того, перечекати аварію можна у приміщенні, проте потрібно підготуватися заздалегідь.