Радіаційна загроза: як підготуватися до можливої аварії [ Редагувати ]
Міністерство охорони здоров'я опублікувало пам'ятку, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії.
Незважаючи на міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних з поширенням радіації.
Якщо дотримуватись певних умов, є можливість захистити себе від радіації.
Крім того, перечекати аварію можна у приміщенні, проте потрібно підготуватися заздалегідь.
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