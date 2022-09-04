Військовий вертоліт сирійської армії з офіцерами на борту розбився на північний схід від міста Хама в центральній частині Сирії.

Про це повідомляє агентство Sana.

Повідомляється, що весь екіпаж загинув. За попередніми даними, на борту було не менше трьох осіб, у тому числі офіцери сирійської армії.

Вертоліт виконував тренувальний політ. Він загорівся і впав на житловий будинок. За попередньою інформацією, аварія сталася через технічну несправність. Модель вертольота не називається, але Сирія переважно експлуатує техніку російського і радянського виробництва.