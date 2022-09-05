ISW підтвердив факт мілітаризації ЗАЕС російськими військами [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
ЗМІ оприлюднили відео, на якому видно, як російські військові використовують реактивні системи залпового вогню на території Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
"На відео з геолокацією, зробленому 2-3 вересня, видно, як російські війська стріляють з РСЗВ із позицій на території ЗАЕС у радіусі 1 км від ядерного реактора", - інформують аналітики.
В ISW наголошують, що відповідні кадри підтверджують попередню оцінку про те, що рф мілітаризувала атомну електростанцію.
В Інституті вивчення війни також нагадали, що 3 вересня МАГАТЕ оголосило про відключення ЗАЕС від енергомережі вдруге за історію її експлуатації (перший випадок стався 25 серпня).
Аналітики припустили, що, ймовірно, це сталося через триваючі атаки росії та інші військові дії на Запорізькій атомній електростанції, а також навколо неї.
по темі
Місії МАГАТЕ вдалося побачити "ключові речі" в перші години візиту на тимчасово окуповану територію Запорізької АЕС
Ситуація на Запорізькій АЕС надзвичайно загрозлива, ризик катастрофи не зменшується
Російські окупанти в ніч на 5 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області
З початку доби 4 вересня російські військові випустили по території України більше ніж десять ракет різних типів повітряного і наземного базування
Російські військові вночі та вранці 4 вересня кілька разів обстріляли Сумську область