Кількість українців, які в пошуку роботи, у серпні збільшилася втричі. А пропозиція становила лише 38% від довоєнного рівня. Серед лідерів місто з найбільшою кількістю відкритих вакансій - Київ та Львів. У столиці потрібні 13 тисяч працівників, а у Львові - 4.

Таку аналітику оприлюднив один з сайтів із пошуку роботи. А у дослідженні кадрового порталу додають: у західних регіонах найнижча конкуренція. Хто потрібен на ринку праці? І чи які зарплати пропонують? Анна Каменєва має відповіді.

Де знайти роботу? Та ще й таку, щоб і дохід стабільний, і грошей вистачало? Це питання турбує нині мільйони людей. Через війну, яка не лише зруйнувала десятки підприємств, а й змусила тисячі компаній закритися або скоротити виробництво - безробітними стали п'ять мільйонів українців. Порахували у Міжнародній організації праці. За оцінками Нацбанку - 35% українців залишилися без роботи.

За даними Спілки українських підприємців, лише 27% компаній не скорочували своїх працівників. Третина (30%) - звільнили десяту частину робітників, 22% - третину, 17% - скоротили персонал на половину, і решта роботодавців - звільнили більше половини колективу.

Офіційна статистика безробітних - не так лякає. На кінець серпня на обліку - 283 тисячі українців. І це на 18 тисяч менше, ніж було ще місяць тому. А якщо рахувати від початку повномасштабної війни - то кількість тих, хто зареєструвався в центрах зайнятості - скоротилася майже на 31 тисячу (30,8 тис). З першого погляду - рівень безробіття скорочується. Утім, статистика свідчить про інше.

Такі невисокі показники - експерти ринку праці пояснюють тим, що не всі хочуть ставати на облік. Приміром, ті чоловіки, які втратили роботу, але думають, що при реєстрації безробітним, можуть отримати повістку. Багато хто виїхав за кордон. Та ще й працедавці нині мають право призупинити договір і відправити людину в неоплачувану відпустку. Тобто юридично робота є. А доходу немає. Найбільше постраждали галузі: надання послуг, розважальна, спортивна та туристична. Утім, ринок праці поступово оживає.

Найбільше пропозицій роботи для фахівців з ритейл та менеджерів з продажу. Торгівля відновлюється дуже динамічно. Відносно нова тенденція - затребуваність бухгалтерів та спеціалістів з управлінського обліку. Ну і в топі вакансії для представників робітничого фаху - будівельників, монтажників, електриків, слюсарів, ремонтників. Також потрібні працівники у галузі транспорту та логістики, маркетологи, піарники та спеціалісти агросектору. А от складно знайти роботу юристам, страхувальникам, освітянам та держслужбовцям.

На кадрових порталах вакансій приблизно вп'ятеро більше, ніж було у березні. Щоправда, до довоєнного рівня - поки далеко. Найбільше шукають робітників у Києві, Львові та Дніпрі.

Найменша конкуренція - на заході країни - 5 людей на одне місце. Найбільша - У Харківській області - 29 претендентів на одну вакансію. Запоріжжя й Одещина - по 24 претенденти. У столиці - конкуренція також зросла - 13 кандидатів на одне робоче місце.

Ще одна тенденція - багато пропозицій для працівників без досвіду та студентів. Одна з причин - кажуть експерти ринку праці - бажання компаній зекономити на недосвідчених фахівцях та самостійно їх навчати. Середня зарплата, яку пропонують зараз роботодавці, 15 тисяч гривень. Залежить від області й від професії. Та і в працюючих українців - доходи не зросли. 75% людей нині отримують менше, ніж до війни.