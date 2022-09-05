Рятуватимуть тигрів та шукатимуть шлях до багатополярного світу. У російському Владивостоку сьогодні стартує економічний форум. Досі цей захід був потужним майданчиком, де кремлю вдавалося зібрати впливових політиків Сходу. Хто ж нині не погребує відвідати ізольовану від цивілізованого світу країну-агресора? Розповість Ольга Жидецька.

Алмаз кристалізується під тиском, Світовий розподіл праці: від старих зв'язків до нових, "У кожного свій шлях: логістика зміненого світу", "Патріотизм на заміну толерантності" та чи не найбільш цинічне "Створюємо нову якість життя для людей". Такі пафосні назви секцій обговорення заявлені на цьогорічному 7-му Східному економічному форумі у російському Владивостоці, який відбувається на тлі міжнародної ізоляції та посилення санкцій проти росії. Не менш патетично провладні ЗМІ говорять і про склад учасників.

Цитата з Інтерфаксу:

Цьогоріч ми очікуємо на гостей з понад 60 країн, офіційні делегації, інвесторів і підприємців, зацікавлених у розвитку регіону.

Через запроваджені після вторгнення до України санкції, до Владивостоку не приїде жоден європейський представник. Не буде і лідерів упливових держав. Однак з відеопривітаннями звернуться прем'єр-міністри Індії та Малайзії. А от особисто прибудуть очільники М'янми, Вірменії та Монголії, а також голова китайського парламенту. Такі високі гості останнім часом не тішать кремль своїми візитами. Окрім того, за офіційними повідомленнями, до Владивостоку мають приїхати й делегації з "недружніх країн", зокрема Японії та Південної Кореї. Але перших осіб держави у їхньому складі не буде.

Олексій Чекунков, міністр Міністерства розвитку Далекого Сходу та Арктики:

У недружніх країнах у нас є друзі, і їх чимало. На робочому рівні японці, корейці та багато інших людей нас підтримують.

Та, судячи з іронічних коментарів, під новинами про подію, люди, що цікавляться темою Східного економічного форуму, не в захваті від "зіркового складу" учасників.

Друзі за прейскурантом на кшталт Лукашенка… - Приїдуть, приїдуть. Щоби за малу копійчину подоїти дійну бензоколонку. - М'янма - це там, де протестувальників розстрілювали рік тому після захоплення влади військовими? Хороший партнер для обміну досвідом. - А де ж дружні Еритрея та таліби? - Монголія там не спитає про недоплачену данину за останні півтисячоліття?

Не обійдеться економічний форум і без таких важливих для росіян персон як Дмитро Кисельов і Марія Захарова. Їм до гурту - пранкери Лексус та Вован. Кому ж іще обговорювати тему "багатоликість істини: як перемогти в інформаційній війні?" Компанія, що роками задурювала голови жителів країни біснуватою пропагандою, знається на темі.

Пранкери Вован і Лексус:

Ми все-таки направлены на то, чтобы делать то, что необходимо делать россии.

Традиційно на форумі виступить і путін. Його участь запланована на 6-7 вересня. І, як прогнозують російські ЗМІ, президент говоритиме, зокрема, і про війну проти України. Що ж - можливо, саме час оголосити про нові семимильні кроки доброї волі - подалі з нашої території?