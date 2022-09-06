Під Євпаторією пролунали вибухи - ЗМІ [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Криму в селищі Заозерне під Євпаторією було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Російські пропагандисти заявили, що в Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО.
Місцеві жителі кажуть, що "бабах" був більше схожим на вибух.
До слова, вибухи чули за вісім кілометрів від міста.
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