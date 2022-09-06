У тимчасово окупованому Криму в селищі Заозерне під Євпаторією було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Російські пропагандисти заявили, що в Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО.

Місцеві жителі кажуть, що "бабах" був більше схожим на вибух.

До слова, вибухи чули за вісім кілометрів від міста.