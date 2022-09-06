Над Миколаївською областю збили дві ворожі ракети [ Редагувати ]
Фото: DEFENSE EXPRESS
За минулу добу, 5 вересня, у небі над Миколаївською областю ППО збили дві керовані ворожі ракети. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
Українські військові "приземлили" випущені російськими окупантами снаряди близько 19:00 години.
У небі над Миколаївською областю силами та засобами ППО знищені дві керовані авіаційні ракети.
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