Поблизу Херсона прогриміли потужні вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У вівторок, 6 вересня, поблизу тимчасово окупованого Херсона прогриміли потужні вибухи.
"Поблизу Херсона чутні звуки потужних вибухів": - йдеться в повідомленнях.
При цьому в місцевих Telegram-пабліках повідомляють, що за містом був зафіксований "приліт". Видніються чорні клуби диму.
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У суботу, 3 вересня, в окупованому Херсоні пролунало кілька дуже потужних вибухів. Місцеві жителі повідомили, що ЗСУ знищили комплекс відпочинку, де жили окупанти та колаборанти
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На окупованій Херсонщині підірвали автомобіль колаборанта, якого росіяни призначили "начальником місцевої чергової частини ДІБДР (ГИБДД). За попередніми даними, вибух радіокерованої бомби, начиненої рубаними цвяхами, стався близько 8 ранку на Паровозному провулку в той момент, коли там проїжджав SEAT 38-річного майора Снєшина