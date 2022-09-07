Курс валют на 7 вересня в Україні [ Редагувати ]
У середу, 7 вересня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,65 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,40 гривень за євро.
Про це свідчать дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 39,80 грн (39,75 - 6 вересня)
- продаж - 40,65 грн (40,60 - 6 вересня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,30 грн (39,40 - 6 вересня),
- продаж - 39,40 грн (39,45 - 6 вересня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,00 грн (8,00- 6 вересня),
- продаж - 8,50 грн (8,50 - 6 вересня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 7 вересня становить 36,287 гривень за євро (+0,0256 грн).
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