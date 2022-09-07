Шабаші під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимими. Так МЗС України відреагувало на проросійські мітинги в Кельні та Празі. Там учасники акції вимагали припинити підтримку України та скасувати санкції проти РФ. У німецькому Лейпцигу вимоги мітингарів були іншими, але без російського сліду не обійшлося. Втім, Канцлер Олаф Шольц уже має план і домовленість із Францією про взаємовиручку у часи енергетичної кризи. Про цю угоду, а також про порожній "Північний Потік", відкритий шантаж кремля і енергетичні протести розкаже Тетяна Логунова.

"Гаряча осінь - проти соціального холоду!" Під таким гаслом на вулиці німецького Лейпцига вийшли кілька тисяч протестувальників. З вимогою до уряду - знизити ціни на енергоносії, підняти зарплати і, взагалі, поліпшити життя.

Марія Сімон, учасниця акції протесту:

Я тут, тому що незадоволена інфляцією. Я хочу, щоб уряд запровадив податок на надприбутки і зробив щось для простих людей.

На вулиці людей вивели дві політичні сили, які традиційно вважають про-російськими. Поруч мітингували прихильники лівої та ультра-правої партій. І це сусідство ні тим, ні іншим не подобалося.

Грегор Гізі, депутат Бундестагу від партії "Ліві":

Я не хочу, щоб усякі праві расисти, антисеміти набирали бали на соціальних темах. Ми, ліві, повинні бути активнішими! Як давно ми не проводили таких демонстрацій. Час настав!

До протестних настроїв уряд Німеччини готовий. Канцлер Олаф Шольц спрогнозував - осінь, а надто зима будуть важкими. Але Німеччина впорається.

Прогнози роблять і підлеглі Олафа Шольца. Ось, наприклад, заступник канцлерa і міністр економіки Роберт Габек припустив - газогін "Північний Потік" більше не запрацює. Мовляв, Німеччині та іншим європейським країнам варто готуватися до повної і тривалої зупинки газопостачання цим маршрутом.

"Північний Потік" росіяни перекрили наприкінці серпня. Буквально на кілька днів, для проведення планових технічних робіт. Відтоді минув уже тиждень, а газ по трубі так і не пішов. У газпромі повідомили - з єдиної робочої турбіни на компресорній станції "Портова" витікає масло. Якщо агрегат не зупинити - станеться вибух. А речник кремля дмитро пєсков не приховував - витоки масла та інші технічні проблеми не припиняться, допоки Захід не скасує санкції проти росії.

Проблемы с прокачкой возникли из-за санкций. Которые ввели против нашой страны и ряда компаний западные государства. Включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой не существует.

На відвертий шантаж росії німці не реагують. Натомість, домовляються про взаємовиручку із сусідами. Зокрема, з французами. Париж та Берлін оголосили про запровадження механізму "європейської солідарності". У разі потреби, Франція постачатиме Німеччині газ в обмін на поставки електроенергії.