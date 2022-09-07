В Україні судитимуть блогера-мільйонника за підтримку росії [ Редагувати ]
В Україні будуть судити проросійського блогера, який називає себе спікером війни. Він поширює пропаганду та виправдовує російське вторгнення.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Блогер народився і до 2014 року проживав у Сумах. Потім чоловік виїхав до росії та зібрав у мережі мільйонну аудиторію.
Він заявляє, що допомагає росіянам "мобілізуватися та тримати інформаційний фронт". Блогер поширює фейкові новини, виправдує злочини та поразки російської армії в Україні.
Сумська обласна прокуратура вже направила до суду обвинувачувальний акт за поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ).
по темі
Командири країни агресора зіткнулися з дилемою, яка виникла через контрнаступ українських сил
Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила про те, що захоплений Крим буде деокупований
Утім, попри постійну небезпеку жителі гуртуються, відновлюють зруйновані будівлі та продовжують працювати. Історії людей, які не змогли залишити свої домівки, дивіться у сюжеті Наталі Сінченко.
У російської армії може бути лише одна гарна стратегія у війні проти нашої країни
Так званий "комендант" Бердянська Артем Бардін, чий автомобіль сьогодні підірвали недалеко від будівлі адміністрації в центрі міста, помер.