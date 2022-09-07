В Україні будуть судити проросійського блогера, який називає себе спікером війни. Він поширює пропаганду та виправдовує російське вторгнення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Блогер народився і до 2014 року проживав у Сумах. Потім чоловік виїхав до росії та зібрав у мережі мільйонну аудиторію.

Він заявляє, що допомагає росіянам "мобілізуватися та тримати інформаційний фронт". Блогер поширює фейкові новини, виправдує злочини та поразки російської армії в Україні.

Сумська обласна прокуратура вже направила до суду обвинувачувальний акт за поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ).