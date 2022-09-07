Литва відправила Україні 105-мм гаубиці М50/М101 [ Редагувати ]
В Україну вирушили 105-мм гаубиці М50/М101, які були в резерві литовської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ з посиланням на заяву Міністерства оборони Литовської Республіки. Про кількість гаубиць не повідомляється.
В Україну відправилися 105-мм гаубиці М50/М101, які були в резерві литовської армії. Ми продовжуємо докладати всіх зусиль для підтримки державності та незалежності України, продовжуємо надавати військову підтримку та закликаємо союзників збільшити військову підтримку України.
Військова підтримка України Литвою після відправлення цієї та наступної партії становитиме майже $180 млн євро.
Головнокомандувач Збройних Сил Литовської Республіки генерал-майор Вальдемарас Рупшис та Збройні Литовської Республіки офіційно повідомляють:
Наші гаубиці прямують в Україну. Там, де вони зараз найбільше потрібні. Оскільки росія продовжує свою агресію проти України, ми продовжуємо надавати підтримку.
Нагадаємо, що Литва закупить у Польщі для України 37 безпілотників-камікадзе.
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