Під Запоріжжям троє людей загинули внаслідок обстрілу "Градами" під час отримання гуманітарки [ Редагувати ]
Російські загарбники обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град" село Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької області, внаслідок чого загинули троє людей, ще п'ятеро отримали важкі поранення. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
Приблизно о 15:40 ворог обстріляв градом с.Мала Токмачка Пологівського району. В одному з дворів знаходилось 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу.
В результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, 3 вбито. Обстріл продовжується.
Пізніше очільник області повідомив, що кількість поранених зросла до семи, троє людей перебувають у тяжкому стані.
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