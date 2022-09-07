Кабмін продовжив чинні відстрочки від мобілізації на 2 місяці [ Редагувати ]
Уряд ухвалив рішення про продовження для військовозобов'язаних українців під час мобілізації та на воєнний час відстрочки від призову на військову службу ще на два місяці. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки в березні - квітні, термін дії яких спливає у вересні - жовтні цього року. Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.
Перший віцепремєр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко прокоментувала рішення Кабміну:
Цього та наступного місяця одномоментно спливають терміни відстрочок, наданих тисячам фахівців після початку широкомасштабної агресії, що може нести загрозу стабільній роботі державного та економічного сектору.
Сьогоднішнє рішення Уряду дозволяє забезпечити сталу та ефективну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які нині працюють на перемогу в тилу.
Урядове рішення передбачає, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює.
Ця норма покликана зменшити навантаження на органи держвлади, що дозволить вивільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямках.
Нагадаємо, раніше Уряд підтримав законопроєкт, яким розширюється перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.
Урядовий проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" передбачає, зокрема, бронювання працівників органів держвлади та місцевого самоврядування, якщо їх робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів.
А також працівників підприємств, що виготовляють продукцію для ЗСУ чи є критично важливими для функціонування економіки, підприємств та організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання.
Нові норми набудуть чинності після прийняття Верховною Радою та підпису президента.
Раніше "Подробиці" опублікували матеріал про мобілізації в Україні: кого призивають у першу чергу.
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