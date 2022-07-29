Верховна Рада ухвалила законопроєкти, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Законопроект №7481розширяє коло військовозобов’язаних осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. А саме:

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час: - здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях; - під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Законопроєкт та №7352 вносить зміни у закон про мобілізацію щодо відстрочки від призову на військову службу певних категорій осіб.

Право на відстрочку від призову мають наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, за умови що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійнотехнічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Закони набирають чинності з дня, наступного за днем їхнього опублікування.

Раніше "Подробиці" опублікували матеріал про мобілізацію: кого забиратимуть до війська і де можуть вручати повістки.