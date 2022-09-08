AI HOUSE запускає освітню онлайн-платформу для ML-інженерів, дата сайнтистів та AI product-менеджерів [ Редагувати ]
AI HOUSE CLUB пропонує освіту від лідерів АІ/ML індустрії для поглиблення знань, розвитку продуктового мислення та кар’єрного зростання українських талантів у сфері штучного інтелекту.
Доступ до платформи: http://aihouse.club
Навчання в AI HOUSE CLUB проходитиме у форматі інтерактивних онлайн-курсів, під час яких студенти разом вивчатимуть матеріал групах, так званих когортах. Цей метод орієнтований на співпрацю: студенти з однаковим рівнем знань одночасно проходитимуть комплексну навчальну програму.
Старт навчального року в AI HOUSE CLUB – 4 жовтня з курсу MLOps: Deep Dive Into Modern ML Productionalization.
Протягом вересня та жовтня платформа ми організуємо івенти різних форматів для ML/AI-спеціалістів за донат на ЗСУ та безоплатні paper-клуби для заглиблення у дослідницьке середовище. Розбудовуємо ML/AI спільноту разом!
по темі
В Міністерстві оборони США анонсували наступну зустріч Контактної групи з оборони України
Міністр оборони України Олексій Резнікова та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрілися на авіабазі Рамштайн
Готовності участі Білорусі у російській війні проти України станом на сьогодні не спостерігається
Українська армія до кінця цього року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого
Відома астролог Анна Карпєєва відповіла на запитання, що найближчим часом чекає на Україну та чи варто чекати послаблення бойових дій