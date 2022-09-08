AI HOUSE CLUB пропонує освіту від лідерів АІ/ML індустрії для поглиблення знань, розвитку продуктового мислення та кар’єрного зростання українських талантів у сфері штучного інтелекту.

Доступ до платформи: http://aihouse.club

Навчання в AI HOUSE CLUB проходитиме у форматі інтерактивних онлайн-курсів, під час яких студенти разом вивчатимуть матеріал групах, так званих когортах. Цей метод орієнтований на співпрацю: студенти з однаковим рівнем знань одночасно проходитимуть комплексну навчальну програму.

Старт навчального року в AI HOUSE CLUB – 4 жовтня з курсу MLOps: Deep Dive Into Modern ML Productionalization.

Протягом вересня та жовтня платформа ми організуємо івенти різних форматів для ML/AI-спеціалістів за донат на ЗСУ та безоплатні paper-клуби для заглиблення у дослідницьке середовище. Розбудовуємо ML/AI спільноту разом!