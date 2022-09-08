У Росії залишилося менше 200 ракет "Іскандер" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, які треба утилізовувати. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає "Українська правда".

У них дефіцит в "Іскандерах", у них залишилося менше 200 - це реальність. "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі.

Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували С-300 - це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Її переробляють. Їх порядка 7 тисяч.

Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.