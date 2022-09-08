У Росії залишилося менше 200 "Іскандерів" - розвідка [ Редагувати ]
У Росії залишилося менше 200 ракет "Іскандер" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, які треба утилізовувати. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає "Українська правда".
У них дефіцит в "Іскандерах", у них залишилося менше 200 - це реальність. "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі.
Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували С-300 - це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Її переробляють. Їх порядка 7 тисяч.
Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.
Гіперзвукових ракет "Кинджалів" росіяни могли виробляти в рік 150-180 штук. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що майже 70% комплектуючих не російського виробництва.
Нагадаємо, що окупанти концентрують навколо України зенітно-ракетні комплекси С-300, які переобладнали для ударів по наземних цілях.
по темі
Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на неназвані джерела в американській розвідці
До кінця 2022 року в Росії виникне дефіцит снарядів, артилерії та бронетехніки. Про це повідомляє видання The Insider, зробивши математичний аналіз ведення бойових дій. Вже до кінця 2022 року Москва зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники засідання розглянули активні дії сил оборони зі звільнення територій України, тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також визначили подальші оперативні завдання
В Україну вирушили 105-мм гаубиці М50/М101, які були в резерві литовської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ з посиланням на заяву Міністерства оборони Литовської Республіки
Командири країни агресора зіткнулися з дилемою, яка виникла через контрнаступ українських сил
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Сторони провели перший офіційний обмін тілами загиблих військовослужбовців 2 червня у Запорізькій області. Тоді відбувся обмін за формулою "160 на 160". Відтоді сторони обмінювалися загиблими ще вісім разів, включаючи сьогоднішній обмін