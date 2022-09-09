У Києві презентували військового робота (відео) [ Редагувати ]
У Києві презентували військового робота. "TheMIS" - розробка естонської кампанії Milrem Robotics.
Робот призначений для того, щоб вивозити поранених бійців з-під обстрілів.
Платформ оснащену камерами, Які дозволяють перевіряти небезпечні зони, не ризикуючи життям військових. Керування "TheMIS" відбувається за допомогою пульта дистанційного керування.
Платформу можна запрограмувати на переміщення між різними точками.
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