Тест на знання предмета не можуть пройти й вчителі англійської мови

А от велика російська культура виявилася... фейком. Зрештою, як і "друга армія світу". Солдати, які прийшли до нас захищати російську мову, самі своєї ж мови не знають. Їхні повідомлення з перехоплень вражають елементарними помилками, а телефонні розмови - засиллям мату. Та й рівень загальної освіти теж не витримує критики.

Про інтелектуальну деградацію, як метод керування в тоталітарній системі - Карина Вакарєва.

Ще в радянські часи росіян запевняли - їхня нація найбільш прогресивна та могутня: і ракету в космос вони запустили, і читають серед усіх народів найбільше. Тож відомі путінські крикуни затягують улюблену пісню - на добре знайомий пропагандистський мотив:

Это мы открыли Антарктиду. Это мы изобрели лекарство от сибирской язвы и коронавируса. Это мы открыли гиперзвуковые технологии.

І куди там тому загниваючому Заходу!?

Ну тупые, ну точно.

Російське телебачення роками витісняло критичне мислення з голів глядачів.

Тарас Загородній, політолог:

Розумні люди задають багато питань.

А путіну і компанії це зовсім невигідно. Тож влада свідомо посягнула на освіту.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Если человек выходит из школы тупым, то он идеальная овца в том самом стаде, которую легко можно вести туда, куда нужно.

І хоч як був би неправий у своїх висловлюваннях гуморист Задорнов, в чомусь таки можна з ним погодитись.

Необразованного человека очень легко направить в любую сторону.

Чимало росіян не подужали навіть програму молодшої школи. Бо ж щиро вірять, що це Сонце обертається навколо Землі. І таких знайшлось аж 35%. Тобто - кожен третій! А як вам таке?

Я знаю, что речка не может течь на шарообразной земле.

Деградація великої нації починається зі шкільної парти. Тому що дітей навчають не дуже освічені педагоги.

50% школьных учителей математики не прошли теста Рособрнадзора, теста на знание математики в рамках специальности.

Тест на знання предмета не можуть пройти й вчителі англійської мови.

Я преподаю английский. - А как будет слово "в последствии"? - "В последствии"? - Это сложный вопрос. Я с подковыркой задаю вопрос. - Initially? - Не совсем. - Exactly? Это в точной степени. - Consequences. - Точно! Да-да!

Центральні телеканали росії замість того, щоб пропагувати мир та добро - транслюють агресію, активно використовуючи ненормативну лексику. Скандальне реаліті-шоу "Дом-2", в якому самотні серця шукали свої половинки, 16 років очолювало топ-рейтинги.

Вочевидь, надихнувшись його успіхом, рупори Кремля вдаються до подібних прийомів й у своїх програмах.

Ты дебил! - Нет, дебил это ты. - Му*ак! Конченный! - Так, пшол вон отсюда! Пшол вон!

А що ж відбувається по той бік екрану?

Хочу назад в СРСР.

Але чому дивуватися, коли навіть сам вождь зізнається.

Я хоть и не очень хорошо учился в университете, потому что пива много пил в свободное время.

Запам'ятався світові й російський дипломат, який на переговорах у Туреччині не зміг відрізнити горілку від антисептика.

Антисептик. - Ааа. Водка, подумал что.

Ось один із депутатів рф на виставці військової техніки - вирішив оглянути танк, не розрахував пропорції та застряг.

Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу - цитата: "Пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину".

Прогресивна та непереможна "друга армія світу". Так в Кремлі називають своїх вояків. Але що ж ми бачимо насправді? Те, що російські солдати не сильно вирізняються кмітливістю, було зрозуміло ще в перші місяці вторгнення. Достатньо згадати - що, а головне як окупанти грабували українські садиби. Бо ж здивувати рядового з рф може навіть звичайна екшн-камера. Ви тільки подивіться, як він її розглядає. Або ось - українська пральна машина в далекій російській "глубінкє". Та схоже, коли окупант відправляв награбоване майно, мабуть, забувся інструкцію додати - що до такої техніки потрібен водопровід. Ну, а те, що цей солдат не вміє користуватися настінним годинником, вас, мабуть, не здивує.

Ну рассказывай, сколько время? - Не могу знать. - Почему? - Не умею по часам определять, по стрелочкам. - А по каким ты учился? - По электронным. - А в школу как просыпался? - Мама будила.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Абсолютно нижайший уровень грамотности среди этих людей. Достаточно перехваты послушать - там если маты убрать, несколько слов останется.

Ось окупант зізнається дружині, що "друга армія світу" не така вже й непереможна.

Тут вся армия у нас тупая. Дебилы просто. Ну х*ен его знает, дебилы, дауны.

Тож якщо еволюція людини розумної тривала мільйони років, то зворотна, як можна спостерігати в росії - проходить набагато швидше. Бо котитися донизу набагато простіше.