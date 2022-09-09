Втім і ворог не має наміру здаватися

Чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача - провів президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє пресслужба глави держави. На зустрічі йшлося про звільнення тимчасово окупованих територій України. Зокрема, учасники визначили оперативні завдання.

Нині увага всієї України прикута до Харківської області. Там наші захисники відбивають ворожі атаки, збивають літаки, беруть у полон росіян і нищать бійців приватних військових компаній. У наступному матеріалі, створеному спільно з колегами з Військового телебачення, - більше інформації про бої на Харківщині.

Доброго вечора ***! А вообще ранок. Наколотили мужчинки за ніч ***.

Поля й ліси на Харківщині нині мають такий вигляд. Тут повно розбитої ворожої техніки.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз така оперативна обстановка - ворог постійно йде на штурм, постійно наші хлопці відбивають атаки, потім ворог відходить і гатить із всього, що можна.

Олександр розповідає нам про тактику ведення бою, яку ворог обрав на цьому напрямку.

Олег Плаксій, воєнний кореспондент:

На Харківщині позиції наших захисників 24 на 7 перебувають під обстрілами ствольної та реактивної артилерії, але наші хлопці впевнено тримають рубежі.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Дуже часто гради, касети, все це летить по нам, ну що, виживаємо, як можемо, закопуємось поглибше, все буде добре.

Офіційні коментарі посадовців щодо ситуації на Харківщині - більш ніж обнадійливі.

Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ:

В рамках проведення оборонної операції на Харківському напрямку на даний час військові частини вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Тривають фільтраційні дії в ряді населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів.

Втім і ворог не має наміру здаватися. А тому застосовує проти наших бійців усю можливу вогневу міць.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз працює артилерія, працюють танки, намагаються штурмувати, тобто нічого нового такого вже не проісходить, все що могло трапитися, вже трапилося.

А трапилося за останні кілька днів на Харківщині чимало. Наші захисники нищили російську техніку.

Навіть збивали літаки.

Ой-ой-ой! Є! Попав!

Брали у полон росіян.

І звісно ж зривали прапори ворожих підрозділів у населених пунктах.

Володимир Зеленський, президент України: