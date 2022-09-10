Щороку 11 вересня християни східного обряду відзначають день Усікновення Глави Іоанна Предтечі. Наші пращури вірили, що цього дня неможна користуватися гострими предметами.

Як описано в Новому Завіті, Іван зазнав мученицької смерті ще за життя Христа за те, що не ховаючись, засуджував тодішнього царя Ірода. Іоанн ганьбив його за одруження на Іродіаді, коли та ще була одружена з його зведеним братом Пилипом.

Що не можна робити в день Усікновення глави Іоанна Предтечі