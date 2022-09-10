Сьогодні лампи, завтра - печі. Німецькі пекарі протестують проти високих цін на енергоносії, працюючи у напівтемряві. Про що хлібники просять уряд? Чи готовий той допомогти? І за що німці критикують міністра економіки? Тетяна Логунова розкаже.

Рівно о шостій ранку, коли свіжа здоба була готова до продажу, німець Клаус Тільзен вимкнув у своїй пекарні світло. Весь день його заклад працював у напівтемряві. На знак протесту проти високих цін на енергоносії. Постійні клієнти все одно прийшли - придбати випічку і підтримати.

Вони борються за виживання. Як і кожен з нас. Це ж зрозуміло.

Дуже сумно, що все так далеко зайшло. Будемо сподіватися, що незабаром прийдуть кращі часи.

Цілий день без світла - на цьому тижні працювали сотні німецьких пекарів. Щоб привернути увагу уряду до проблем галузі.

Сьогодні ми вимкнули лампи, завтра - печі. Німецькі хлібники просять уряд про негайну допомогу. Без субсидій ризикують збанкрутувати тисячі пекарень, які щодня радують німців свіжим хлібом та тістечками.

Петер Хеммерле зі страхом чекає рахунків за газ та електроенергію. Він власник мережі пекарень, що забезпечує свіжим хлібом супермаркети міста Мюльгайм-на-Рурі. Пан Хеммерле на власному прикладі пояснює, чому його колеги вдаються до протестів і благають про допомогу.

Петер Хеммерле, власник мережі пекарень:

Ми платимо за електроенергію приблизно 300-310 тисяч євро на рік. Ціни виросли у чотири рази. Множте. Навіть дуже успішна кампанія не втримається на плаву, якщо їй доведеться викласти більше мільйона євро тільки за електроенергію . А ще газ. А ще зарплати співробітників, які теж треба підвищити з огляду на інфляцію.

Що станеться з бізнесом пана Хеммерле та його колег - журналісти спитали міністра економіки Німеччини. Мовляв, чи очікує він хвилі банкрутств? Роберт Габек відповів так, що здивувалася вся країна. Мовляв, ніхто не збанкрутує. Хіба що… просто тимчасово припинить роботу.

Після шквалу критики та закликів до відставки міністр виправився. І пообіцяв бізнесу - особливо малому та середньому - усіляку підтримку. Програму фінансової допомоги відомство Габека презентує вже найближчим часом.

Від високих цін на газ страждає і великий бізнес. Зокрема, енергоємні галузі - металобудівна, хімічна та переробна. Вони вже скоротили своє виробництво. Щоб повернутися до роботи на повну силу, коли Німеччина переорієнтується на нових постачальників.