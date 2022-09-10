Рашисти "привітали" миколаївців з Днем міста: які наслідки святкової атаки [ Редагувати ]
А ще рашисти "привітали" миколаївців з Днем міста. Йому нині виповнюється 233 роки. Після декількох ночей відносної тиші ця видалася для містян знов безсонною. Про наслідки святкової атаки та настрої жителів міста - дивіться у матеріалі Марини Михайловської.
Сирени і вибухи сьогодні знову розбудили миколаївців. Пані Інна розповідає, перші потужні розриви почула ще посеред ночі. Але до такого будильника за півроку місцеві вже звикли.
Інна - жителька Миколаєва:
Тьфу-тьфу. В час ночи бахнули 2 раза. А так, дай Бог, чтоб сегодня они нас не поздравили с Днем нашего города.
Олена - жителька Миколаєва:
Ніч пройшла трошки голосно. Бо в першій годині були знову прильоти. Як я зрозуміла, це були знову С300. Але все-таки тихіше було, ніж раніше.
А ось і наслідки одного з прильотів. Ракета влучила у старе судно, яке вже багато років стояло біля берега. Жодної військової цінності воно не могло мати. Хіба могли розібрати на металобрухт. Після ракетного удару судно потонуло, а причал - побило.
Дмитро Плетенчук – прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:
Сьогодні вночі Миколаїв привітали з його 233 річницею російські окупанти у свій спосіб оригінальний, втопивши ракетним ударом старе списане судно. На одному з причалів. В принципі нічого нового ми від них не чекали.
За інформацією обласної військової адміністрації, по місту справді знову гатили з С300. Від ракетних обстрілів постраждали і деякі райони в області. Цього разу минулося без жертв та поранених.
Дмитро Плетенчук – прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:
По Миколаєву вчергове було нанесено ракетні удари із застосуванням ракет типу 5В- 55 з протиповітряних установок С300. Ці ракети росіяни використовують не за призначенням, а виключно щоб наносити наземні удари.
Вибухи чути і нині. Цей День міста миколаївці зустрічають з тривогою, але оптимістично. Поки без гучних гулянь та салютів.
Інна - жителька Миколаєва:
Надо терпеть, надо молить Бога и просить наших защитников, чтоб они быстрее освободили Украину. Хочется, чтобы все верили в победу. Нас защишает и Святой Николай. Мы под защитой и ЗСУ. Которых мы приветствуем.
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