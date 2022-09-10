Зачищення та розмінування. Слова, які найближчим часом досить часто чутимуть жителі деокупованих населених пунктів по всій країні. Втім у саперних бригад завжди є робота й на фронті. Наш наступний сюжет, створений спільно з колегами з Військового телебачення, - про те, як працюють та які завдання виконують ті, хто не мають права на помилку.

Поліна Коваленко, воєнна кореспондентка:

Одна з найнебезпечніших професій на війні - в саперів. Вони не тільки не дають окупантам просунутися вглиб наших територій, а ще й розміновують населені пункти, в яких росіяни раніше перебували та залишили там свої пастки.

Ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну наші сапери стали мінувати шляхи, якими рухався ворог.

Міна ОЗМ-72. Протипіхотна міна кругового ураження. Ми її встановлюємо тільки у керованому варіанті. Противник застосовує некерований варіант.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Виконувати доводиться розмінування більше, чим замінування. Бо ворог застосовує дистанційне мінування. Мінує наші тили, позиції протитанковими, протипіхотними мінами. Так що зараз в цілому виконуємо розмінування.

Сапери кажуть - на території України росіяни залишили безліч підступних "сюрпризів".

Поліна Коваленко, воєнний кореспондент:

Це міни ПФМ-1, вони не вбивають людину, проте відривають ногу. Їх розкидає РСЗО та літаки. А ще їх дуже складно помітити в траві.

Такі міни називають "пелюстками" через зовнішню схожість із листками на деревах. Аби вони спрацювали, достатньо зверху покласти предмет, вагою 5-ть кілограмів.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

ПФМ-1С - люба протитанкова чи протипіхотна дистанційна міна, вона є самоліквідатором. Більше це стосується цивільних, наші хлопці сталкувалися з такими, вони знають, що це таке. Більше цивільних стосується, тому що вони їх починають чіпляти руками, не знаючи, що там є самоліквідатор, і вона вибухає у них в руках.

На українській землі ворог встановлює міни і дистанційно, і вручну.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

То есть, есть такие мины, предназначені для того, щоб, сюда її ложеш під міну - розгрузочний механізм. Ми нагрузили цю міну, вона в бойовому положенні. Тільки ми знімаємо міну, іде підрив. Щоб обезопасить своє життя, ми цю міну стягуємо кошкою. Або знищуємо накладним зарядом.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Час від часу нам доводиться знешкоджувати міни противника. В основному це протитанкові міни ТМ-62 зазвичай. Ну і протипіхотні міни від МОН-50 до МОН-200.

Знешкодження мін - це завжди ризик. А тому все має пройти за чітко визначеним алгоритмом.

Знайшли міну ТМ-62. Для її знешкодження берем 400 грамів тротилу та запальну трубку. Встановлюємо збоку міни поруч зі взривателем МВЧ. І накладаємо, накручуємо МВ.

Цей вибух не забрав життя воїна чи мирного жителя, не пошкодив воєнну техніку. А отже завдання саперів - виконано. Одне з десятків щоденних завдань.