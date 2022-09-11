Поліція відновила роботу вже у трьох звільнених районах Харківської області [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Поліцейські вже працюють на звільнених територіях Харківської області. Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Відновили свою роботу підрозділи поліції в Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах, - йдеться в повідомленні. - У повному обсязі поліція здійснює свої повноваження з охорони публічного порядку, фіксації та документування злочинів й правопорушень, протидії злочинності, захищає права та свободи місцевого населення від протиправних посягань".
В поліцію можна повідомити про наступне:
- про факти смерті або поранення людей,
- обстріли або розкрадання майна,
- позбавлення волі або вчинення насильницьких дій чи катувань,
- пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами,
- інформацію про осіб, поведінка яких викликає підозру та які діють в інтересах противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, спостерігачів та ін..
Із зазначених питань мешканці можуть звернутися до наступних підрозділів поліції ГУНП в Харківській області, контакти яких є за посиланням.
"Також ви можете цілодобово звернутися з будь-яким повідомлення на "гарячу" лінію "102" та до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050) 302-20-44", - додають поліціянти.
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