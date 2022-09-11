Макрон подзвонив путіну: про що говирили [ Редагувати ]
Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту росії володимиру путіну, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької АЕС.
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
За інформацією російської сторони, в ході бесіди президенти також обговорили експорт зерна з чорноморських портів. Повідомляється, що уряди двох країн мають намір продовжити діалог з усіх порушених питань.
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