Докричатися до путіна намагався і його одвічний прибічник - Рамзан Кадиров

Не вийшло знищити, то давайте дружити! Що глибше ЗСУ заходять у тили окупантів і звільняють захоплені території, тим більше змінюється риторика кремлівських пропагандистів. Ті, хто ще влітку закликав до ядерної атаки на Київ, нині мріє навчитися співати українських пісень.

Та курс на примирення беруть не усі. Найбільш радикально налаштовані зет-ідеологи критикують путіна та його міністрів за невдачі. А чеченський лідер Рамзан Кадиров навіть натякнув - готовий сам стати у керма. Та скерувати спецоперацію у потрібне русло.

Як реагують російські медіа та пабліки на несподіваний прорив українських армійців, дослідила Анна Басова.

В горячей войне мы Украину победим за два дня. Господи, чего ж ее побеждать-то? Ну Украина - подавили эти огневые точки… - И Киев будет взят так быстро… - Полтора-три дня. - Два дня! А потом - падение города.

Так іще пів року тому - і незадовго до початку повномасштабної війни - міркували у кремлі. А придворні пропагандисти транслювали владну риторику широкому загалу.

Европейская свободолюбивая Украина возбудила против меня уголовное дело, свободная Европа ввела все санкции…

Коли ані за півтора, ані за чотири дні, ані навіть за місяць взяти Київ не вдалося, риторика російської пропаганди почала давати задню.

Крупнейшее европейское государство, месяц "спецоперации", захватить страну так быстро, разумеется, невозможно, демилитаризировать так быстро невозможно.

Коли не демілітаризували й за пів року, в кремлі не на жарт наполохалися. А щоб сіяти паніку було легше, вигадали невинну жертву війни. 20 серпня у Підмосков'ї злетів у повітря автомобіль Дар'ї Дугіної - дочки Олександра Дугіна, одного з авторів і популяризаторів концепту "русского мира". За терактом, за версією ФСБ стоять "українські нацисти". Для пропагандистів - ця тема - зоряний час.

Вбили молоду талановиту дівчину. Не має значення, для кого була бомба - для неї чи її батька. На світі стало на одного чесного патріота менше. І я не розумію, чому в Києві все ще стоять будівлі на Банковій вулиці.

Дружина Тиграна Кеосаяна - головна пропагандистка російського телебачення - Маргарита Симоньян була лаконічною.

Центри прийняття рішень! Центри прийняття рішень!! Центри прийняття рішень!!!

Різким поворотом сюжету й приводом переписувати сценарії кремлівських методичок став стрімкий успіх Збройних сил України на Харківському напрямку. Одним із перших на сполох забив один із лідерів сепаратистського руху на Донбасі Ігор Гіркін.

Лише ідіот вирішує наступати там, де противник добре закріпився та очікує на наступ. А наполегливість наших воєначальників у тактиці "розбивати собі лоба" об ворожі укріплення просто вражає.

Так визнаний міжнародний терорист міркував, коли ЗСУ тільки взяли курс на Балаклію. Коли йшли бої за Куп'янськ, а потому - за Ізюм, радив не панікувати - мовляв, усе йде за планом, росія кидає підкріплення. А місто Ізюм збережуть за будь-яку ціну. Втім, довго видавати бажане за дійсне не вдалося.

ігор конашенков, представник міністерства оборони росії:

Для достижения заявленных целей "специальной военной операции" по освобождению Донбасса было принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районе Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении.

Щоб бодай якось пояснити різку зміну вектора для глядача, російські пропагандисти почали один за одним згадувати шкільну програму з історії.

Все вже було. Сто років тому. Це називалося "велике відступлення" 1915-го року. Російська армія йшла не лише з Галичини - йшла з Польщі та Прибалтики. А потім був 1916-й рік і Брусилівський прорив. Потім взагалі-то має бути перемога.

А неофіційні так звані джерела, яким не потрібно вислужуватися перед кремлем, слів не підбирали.

Якщо не хочете засмучуватися, просто не читайте сьогодні новини.

Тим часом кремль укотре довів, що має власну логіку та живе в окремій від інших реальності. Поки найзапекліші прихильники путіна ледь не вголос волали, що їхні армійці зазнають поразки та тікають з окупованих районів, сам він святкував День москви.

У 875-ту річницю столиці російський диктатор відкривав Міжнародний центр самбо - в присутності мера Сергія Собяніна. Й навіть побажав тому перемоги на прийдешніх муніципальних виборах.

А потому попрямував на ВДНГ - відкривати колесо огляду "Сонце москви". Користувачі соцмереж тоді глузували - це єдине місце, щоб ненадовго покинути росію. Та щоб краще розгледіти успіхи ЗСУ.

Начебто найвищий атракціон у ненависній Європі зламався у перший же день.

Обуренню зет-дописувачів не було меж.

Ви проводите мільярдне свято. Що з вами не так? Не під час же такого страшного провалу!

Докричатися до путіна намагався і його одвічний прибічник - чеченський лідер Рамзан Кадиров. У стриманій, але впевненій манері пригрозив - готовий стати до керма, якщо кремль не схаменеться.

Я не стратег, але міністерство оборони припустилося жахливих помилок. Сподіваюся, вони зроблять висновки. Якщо сьогодні-завтра не буде жодних змін у проведенні спецоперації, я змушений буду вийти на державне керівництво - і пояснити їм реальну ситуацію.

А пані Симоньян, яка ще місяць тому бачила уві сні ядерний удар по Києву, цього разу мріє співати українських пісень.

маргарита симоньян, шеф-редактор Russia Today:

В этой ситуации лучшая картина будущего - это общая картина прошлого. Нашего общего прошлого, недавнего. Когда все вместе, когда День Победы, когда парад, когда и русский учат, и украинский. Когда и в кокошниках, и песни поют замечательные и на одном языке, и на другом.

На тлі масивної атаки обурених користувачів під завісу святкувань московської річниці на коментар розщедрилося російське МЗС. Тамтешній бос лавров заявив - від переговорів росія не відмовляється. А процес - традиційно за кремлівською логікою - затягує Київ. Бо так, мовляв, воліли у США та Великій Британії. Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив - варіанту кордонів станом на 24 лютого немає. І єдина умова - це повна деокупація всієї України, разом із Кримом і Донбасом. Надвечір неділі окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури - чим викликали масштабний блекаут у кількох областях. Опісля президент Володимир Зеленський наголосив - Україна буде з газом, світлом, водою та їжею. І без росіян.