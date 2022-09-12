Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков Financial Times.

Повідомляється, що захисники завдали значних втрат окупантам у Херсонській області.

Окрім того, Генштаб зазначав, що 1200 чеченських солдатів було направлено для посилення російських позицій.

Резніков сказав, що чеченців використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції.