Резніков пояснив, чому контрнаступ ЗСУ у Херсонській області повільніший за Харківський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.
Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков Financial Times.
Повідомляється, що захисники завдали значних втрат окупантам у Херсонській області.
Окрім того, Генштаб зазначав, що 1200 чеченських солдатів було направлено для посилення російських позицій.
Резніков сказав, що чеченців використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції.
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