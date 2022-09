У вівторок, 6 вересня, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) прийняла рішення про анулювання ТОВ "Твоя Беттінгова Компанія" (ТБК) ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності та на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

ТОВ "ТБК" рішуче не погоджується з таким рішеннями КРАІЛ. ТОВ "ТБК" виконала усі передбачені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" вимоги, на підставі чого 30 березня 2022 року отримала згадані ліцензії.

Зокрема, надала інформацію про те, що ТОВ "ТБК" не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України. Тобто в інтересах російської федерації. ТОВ "ТБК" мала на меті чесно і прозоро вести свою підприємницьку діяльність, сплачувати всі податки і збори. Планована нами сума інвестицій тільки в перший рік діяльності мала б скласти 840 млн грн, також компанія могла б створити понад 400 робочих місць і сплатити не менше 420 млн грн податків до бюджету країни протягом перших 12 місяців роботи. ТОВ "ТБК" отримала ліцензію на використання торговельної марки 1хBET.

Нагадаємо, що 1хBET – це один із найбільших світових беттерів. Працює в більше 40 країнах світу, в 20 з яких отримав офіційну ліцензію. Є партнером багатьох спортивних клубів і отримав статуси Official Global Partner FC Barcelona, Official Partner of Paris Saint-Germain (MENA + Sub-sahara + Asia), Official Regional Betting Partner of LOSC Lille, Serie A Official Presenting Sponsor і багато інших. Всупереч принципів права та чинного законодавства 06.09.2022 року КРАІЛ приймає рішення про анулювання ліцензій. Комісія аргументує своє рішення виявленням так званих "недостовірних відомостей" у документах, які ТОВ "ТБК" подала для одержання ліцензій. І припускає, що ТОВ "ТБК" діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України. Тобто без наявного рішення суду чи встановленого в іншому передбаченому законом порядку факту, КРАІЛ фактично звинувачує ТОВ "ТБК" в діях в інтересах російської федерації. При цьому посилається у своїх припущеннях на лист БЕБ України з інформацією щодо отримання директором ТОВ "ТБК" довіреностей на представлення інтересів підприємств-нерезидентів України, кінцевим власником яких є громадянин російської федерації.

"Україна бореться за своє місце в Європі, отримує глобальну підтримку світової спільноти. І в той же час представники влади приймають незаконні рішення, позбавляють компанії ліцензій. Така контраверсійність не на користь іміджу нашої держави, особливо коли йде мова про залучення міжнародної компанії, сплати податків і зборів, – коментує директор ТОВ "ТБК" Олександр Родін. – Ми будемо боротись за наше право вести підприємницьку діяльність в Україні згідно ліцензії, яку ми отримали на цілком законних підставах".

Олександр Родін як фізична особа справді отримав довіреність від латвійської компанії, ще задовго до повномасштабного вторгнення рф в Україну. Ця довіреність була надана для відкриття рахунків в українських банках з метою залучення інвестицій в Україну. Звертаємо увагу, що ця довіреність не має жодного відношення до ТОВ "ТБК", не уповноважує і не зобовʼязує ТОВ "ТБК" представляти інтереси третіх сторін. ТОВ "ТБК" в найгарячіші часи вторгення РФ в Україну сплатила до державного бюджету більше 140 млн грн і планувала до кінця 2022 року поповнити державний бюджет щонайменше на 90 млн грн. ТОВ "ТБК" у своїй роботі керується виключно законами України та правилами ліцензій, які отримала згідно всіх вимог законодавства. А рішення щодо анулювання ліцензій, які прийняла КРАІЛ, не відповідають чинному законодавству та ухвалені під тиском неправдивої інформації, яку поширюють конкуренти через підконтрольні їм ЗМІ.