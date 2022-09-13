ЗСУ досягають значних успіхів у Херсонській області - ISW [ Редагувати ]
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Успішний контрнаступ ЗСУ продовжує справляти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал росії на півдні України.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
"Супутникові знімки позицій рф у Киселівці (за 15 км на північний захід від Херсона) показують, що всі російські машини, окрім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій", - зазначають аналітики.
В ISW пояснили, що Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсона.
"Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може порушити здатність росіян захистити північно-західні околиці міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям", - вказали в Інституті вивчення війни.
Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 12 вересня заявила, що російські війська, розташовані на правому березі Дніпра в Херсонській області, намагаються домовитися про капітуляцію під егідою міжнародного права.
"Повідомлення про переговори та про капітуляцію є індикаторами того, що українські контрнаступи на півдні відбуваються у швидкому темпі", - додали в ISW.
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