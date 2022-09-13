У Харкові проблеми зі зв'язком [ Редагувати ]
У Харкові після ворожого обстрілу критичної інфраструктури вже кілька днів спостерігаються проблеми зі зв'язком. Про це повідомляє керівник Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі телемарафону.
Прогнозується, що проблема буде вирішена до кінця сьогоднішнього дня.
Після обстрілів ТЕЦ росіянами було порушено кілька систем, у тому числі зв'язку, комутації. На сьогодні наші фахівці і фахівці компаній, які надають послуги зв'язку швидко відновлюють (зв'язок - ред.). Я думаю, що протягом сьогоднішнього дня зв'язок стабілізується і буде таким, як був до цього.
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