Збройні Сили України отримали від Німеччини ще чотири зенітні самохідні установки Gepard і 65 медичних холодильників. Про це повідомив уряд ФРН.

Загалом Україні передали 24 зенітки Gepard і 54 БТР М113. На черзі до поставки в Україну:

запчастини до великокаліберного кулемету М2;

167 000 набоїв до вогнепальної зброї;

12 тягачів-транспортерів для танків М1070 Oshkosh;

12 комунікаційних електронних сканерів/постановників перешкод;

польовий госпіталь;

20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракет;

1592 снарядів калібру 155 мм;

255 снарядів Vulcano калібру 155 мм;

60 200 набоїв 40 мм;

6 автонавантажувачів;

40 електронних пристроїв для захисту від дронів;

12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин;

30 кулеметів MG3 для бронемашин підтримки Bergepanzer;

10 (+10 як варіант) автономних надводних кораблів;

14 автопоїздів та 14 напівпричепів;

2 тягачі та 4 причепи;

43 розвідувальні дрони;

10 захищених автомобілів;

1 система дезактивації транспортних засобів;

система ППО IRIS-T SLM;

100 000 аптечок;

5 032 переносних протитанкових гранатометів;

200 вантажівок;

24 системи захисту від дронів;

16 танків-мостоукладачів BIBER (BEAVER);

3 000 снарядів 155 мм;

6 зенітних самохідних установок GEPARD, включаючи 6000 набоїв.

Читайте також Шольц подзвонив Путіну: про що говорили

Gepard - німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатись повне коло, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари.

Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів складає 90 калібрів (3,15 м), початкова швидкість снарядів 1440 м/с, ефективна дальність ураження 5500 м.

До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.

Gepard 1A2

Нагадаємо, що Німеччина відмовилась передати Україні бронеавтомобілі Dingo й танки Leopard 2.