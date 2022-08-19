Збройні Сили України отримали від Німеччини ще три зенітні самохідні установки Gepard, 11 бронетранспортерів М113 і тисячу сухпайків. Про це повідомив уряд ФРН.

Загалом Україні передали 15 зеніток Gepard і 44 БТР М113. На черзі до поставки в Україну:

20 ракетних установок калібру 70 мм з 2000 ракетами та лазерним підсвічуванням цілі;

1592 артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;

255 артилерійських боєприпасів Vulcano калібру 155 мм;

60 200 патронів калібру 40 мм;

6 навантажувачів;

40 електронних пристроїв для захисту від дронів;

12 броньованих евакуаційних машин;

30 кулеметів MG3 для бронемашин підтримки Bergepanzer.

Gepard - німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатись повне коло, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари.

Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів складає 90 калібрів (3,15 м), початкова швидкість снарядів 1440 м/с, ефективна дальність ураження 5500 м.

До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.

Gepard 1A2

Бронетранспортер M113 - це гусеничний транспорт вага якого становить 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.

M113 має башту, на якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

БТР М113

Нагадаємо, що США 19 серпня оголосили новий пакет військової допомоги для України на $775 млн.