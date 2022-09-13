Народних артистів позбавлятимуть звань за підтримку війни в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Народних артистів України позбавлятимуть звань за підтримку війни проти України.
Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"Всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - заявив міністр
Також це буде стосуватись і тих артистів, які замовчують про війну в Україні. За словами Ткаченка, наразі ведеться робота над поправками в закони.
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