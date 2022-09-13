Ексклюзивне інтервʼю із генеральним директором компанії Baykar Defence Халюком Байрактаром [ Редагувати ]
Зброя, яка стала символом у цій війні. Символом української вправності та бойової майстерності. Турецький безпілотник "Байрактар".
Днями до Києва приїздив генеральний директор компанії, яка його виробляє - Халюк Байрактар. Він був гостем на форумі "Ялтинська Європейська стратегія". І там дав ексклюзивне інтервʼю нашій Яні Танчак. Послухайте.
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