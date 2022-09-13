Історія бутафорської зброї: як супротивники дурять один одного на полі бою?

Нині ввести в оману ворога стало простіше. Більшість сучасних муляжів гумові - вони під постійним піддувом - тож конструкція не боїться дірок від куль і навіть порізів. А ще обшиті спеціальними радіовідбивними матеріалами, щоб на них реагували радари.