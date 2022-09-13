Росіяни безупинно гатять по цивільній інфраструктурі Донеччини: останні новини зі східного фронту [ Редагувати ]
Окупанти не припиняють обстрілювати східні регіони. Росіяни безупинно гатять по цивільній інфраструктурі Донеччини - є поранені та загиблі. У напрямку Луганська та кордону з окупантами - величезні черги з автівок,колаборанти втікають.
Не менші черги і на АЗС області - там, де бензин та дизпаливо ще не закінчилося. На Бахмутському напрямку тривають позиційні бої. Євген Соломін - детальніше про війну за український Донбас.
Окупована Луганщина поринула в численні черги. Ця - на кордоні недореспубліки з країною-терористів. Колаборанти, зрадники та любителі "рускава міра" четверту добу намагаються виїхати, проте на тому боці кордону їх не дуже раді бачити.
Ця черга - на АЗС. Ажіотаж та вдалі удари по скаладах порушили логістику рашистів. У деяких районах ввели спецталони на пальне. В інших воно зникло. А повні баки - то шанс втекти від сил Збройних сил України.
Пропагандисти настільки часто повторюють, що все "під контролем", що й самі злякалися такої "стабільності". Тож, про всяк випадок, спакували валізи і дременули подалі від лінії фронту.
За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:
Кремінна повністю пуста - росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація у Старобільську. А от у Сватовому рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися.
На поки що окупованих територіях Луганщини активізувалися партизани. Розвішують синьо-жовті прапори у Кремінній, у Сватівському та Старобільському районах. Активно здають позиції орків нашим артилеристам.
Давно втратили спокій окупанти та зрадники і в глибокому тилу. Вночі наші нанесли точні удари по складах та живій силі окупантів у Кадіївці та Брянці.
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:
Ми розуміємо, що після Ізюму та Лиману - це та риска, коли почнеться контраступ на Луганщині. Там вже поруч Сватове, там вже пору Кремінна, там вже поруч Рубіжне.
Це міст через Сіверський Донець в районі Святогірська. Його підрив свого часу зупинив просування окупантів на північ Донеччини.
Проте просування наших військ це не зупинило. Над містом - український прапор.
Віталій Марків, боєць Національної гвардії України:
Підрозділ Нацгвардії України, ЗСУ та ТРО зайшли в Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупантів. Перемога буде нашою.
На Донеччині від окупантів звільнено і село Богородичне. Орки його практично знищили. Навіть храми російські війська не пошкодували.
російські війська ведуть обстріли міст вздовж лінії фронту. Вкотре дісталося Слов'янську.
Унаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі. Російські снаряди потрапили в район сільгосптехнікуму та житлового масиву.
Пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. Один цивільний отримав поранення несумісні з життям, ще двоє отримали легкі тілесні ушкодження.
Окупанти гатили по селищу Гостре. Авдіївка вже вкотре зазнала масованого обстрілу на світанку. У Марʼїнці -лишилося небагато людей, і вижити тут непросто.
Ця жінка вийшла на подвіря погодувати собаку. Міна розірвалась неподалік.
На лінію фронту швидкі не їздять. Як і рятувальники. Лише поліцейські на броньоованих авто. Вони й надають першу домедичну допомогу. Молодші жителі намагаються виїхати, старші - залишаються на свій страх і ризик. Донеччину за час обов'язкової евакуації покинуло близько 17 тисяч громадян
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