На сьогодні у Лозуватській громаді проживає більше тисячі переселенців.

Ця область стала лідером з прихистку переселенців. Дніпропетровщина за час повномасштабної війни прийняла у себе понад 320 тисяч обездолених людей. Частина з яких залишилися без жодних засобів для існування.

І переселенці й надалі продовжуютьтуди їхати. І зараз перед містом постала ще одна проблема: не лише, де розселити переселенців? А ще як не дати їм змерзнути взимку? Бо багато наданих під житло приміщень просто не мають котелень та централізованого опалення. Чи є вихід із складної ситуації? Олена Мендалюк дізнавалася.

Пані Лідія у свої 73 роки була вимушена покинути свою рідну домівку на Херсонщині. Жінка евакуювалась разом із донькою та онуком на Дніпропетровщину. Її рідне селище під окупацією.

Лідія Глужко - переселенка з Херсонської обл.:

Ой, там погано, дуже багато русских, самолеты летают над селом. Погано. Хотели референдум проводить, но вроде замолчали, ничего. Школу чтоб открывать русскую, но тоже не соглашаются, не хотят учителя наши.

Донька пані Лідії, Ярослава, показує умови, в яких зараз живуть. Прихисток знайшли на одній із баз відпочинку Криворізького району. Нині тут оселилися більше трьох десятків переселенців, переважно - з Херсонщини. Кілька днів тому люди переїхали з літніх корпусів у ті, що опалюються.

Ярослава Глужко - переселенка з Херсонської обл.:

Ми будемо платити, буде спільний счетчик, що накрутить по електриці, то ми і будемо оплачувати. А по опаленню ми зараз шукаємо, якихось волонтерів, які нам допоможуть з дровами.

Аби взимку підтримувати тепло у корпусах, потрібно 50 кубів дров, розповідає Олександр. На ньому тут тримається все господарство. Показує скромні запаси, сьогодні у котельні дров максимум на пару тижнів.

Олександр - працівник бази відпочинку:

Так де будете брати ці дрова? Оце питання. Будете просити допомоги? Надо просити допомогу, щоб хтось допомогав.

Сергій Подвалюк, заступник Лозуватського сільського голови:

Звертаються у нас багато і місцевих мешканців і ВПО щодо забезпечення сировиною для опалення. Це питання зараз вивчається. Тому що все, що ми робимо, ми повинні робити тільки законним шляхом. Зараз все проводиться у відповідність, аби могли забезпечити і наших людей, і внутрішньопереміщених цією сировиною.

На сьогодні у Лозуватській громаді проживає більше тисячі переселенців. Утім чекають тут на чергову хвилю евакуації. Люди тікатимуть не лише від активних бойових дії, а й від холоду. Адже опалювальний сезон розпочнеться далеко не у всіх населених пунктах, які зараз під окупацією. Лише на цій базі відпочинку готові прийняти до сотні людей.

Оксана Бобкова - керівниця турбази:

Також є окремо розташовані 7 будиночків, де ми готові розпочати прийом людей. В даних доміках розташовані буржуйки, каміни, або електроопалення. Ну наприклад у цьому будинку є електроопалення, є тепла підлога. Тобто туда також можна зараз заселяти.

Проте в районі не всі бази, де знайшли прихисток переселенці, мають котельні чи електроопалення, констатують у криворізькій адміністрації. Район прийняв більше 7 тисяч переселенців.

Євген Ситниченко - начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Як будуть зимувати? Питання наразі, по цих місцях, де вони зараз проживають, проблематичне. Їм наразі знаходять інші місця, де є опалення і умови для перебування. Це питання гостре, але процес вже пішов. Всі переселенці будуть з певними умовами для проживання.

У військовій адміністрації зазначили, після звільнення Збройними силами населених пунктів на Херсонщині, люди повертаються додому. Але чи зможуть вони залишатися в рідних домівках взимку.... Тож у Криворізькому районі не припиняють шукати вільні місця та готують достатні запаси дров.