Німецький футбольний клуб "Баварія" з рахунком 2:0 переміг іспанську "Барселону" у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася у вівторок у Мюнхені.

Забитими м'ячами відзначилися Лукас Ернандес (50-а хвилина) та Лерой Сані (54).

Форвард "Барселони" Роберт Левандовський зустрівся на полі зі своєю колишньою командою, з якої перейшов влітку.

У складі клубу з Мюнхена поляк виступав з 2014 року, за цей час він став переможцем Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА, вісім разів вигравав чемпіонат Німеччини, три рази - кубок країни, п'ять разів - суперкубок, один раз - клубний чемпіонат світу. За "Баварію" нападник забив 344 голи у 375 матчах.

"Барселона" не може обіграти "Баварію" у Лізі чемпіонів з 6 травня 2015 року, тоді перший матч півфіналу турніру завершився з рахунком 3:0 на користь каталонців.

У наступних зустрічах футболісти з Мюнхена обіграли "Барселону" чотири рази поспіль:

12 травня 2015 року у другому матчі півфіналу (3:2);

у серпні 2020-го у чвертьфіналі (8:2) ;

у двох матчах групового етапу у 2021-му (обидві зустрічі завершилися з рахунком 3:0).

Турнірна таблиця

"Баварія" здобула другу перемогу у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів та очолює турнірну таблицю групи С. Раніше мюнхенці обіграли італійський "Інтер" (2:0), на рахунку німецького клубу 6 очок.

На другому рядку - "Барселона" (3 очки), на третьому - "Інтер" (3), на четвертому - чеська "Вікторія" (0). 13 вересня "Інтер" переміг "Вікторію" (2:0).

У наступному турі "Барселона" на виїзді зіграє з "Інтером" 4 жовтня, "Баварія" цього ж дня прийме "Вікторію".

Інші матчі ігрового дня

Група D:

англійський "Тоттенхем" програв португальському "Спортінгу" (0:2),

програв португальському (0:2), французький "Марсель" поступився німецькому "Айнтрахту" (0:1).

Група В:

німецький "Байєр" здолав іспанський "Атлетіко" (2:0),

здолав іспанський (2:0), бельгійський "Брюге" розгромив португальський "Порту" (4:0).

Група А:

англійський "Ліверпуль" переміг нідерландський "Аякс" (2:1),

переміг нідерландський (2:1), матч між шотландським "Рейнджерс" та італійським "Наполі" був перенесений на 14 вересня у зв'язку з національною жалобою у Великій Британії через смерть королеви Єлизавети II.

Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 2 листопада. Команди, які займуть перше та друге місця у квартетах, вийдуть у плей-офф турніру. Команди, які стали третіми, зіграють у плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, що в Лізі Європи Україну представляє лише донецький "Шахтар".