Левандовський не зміг забити "Баварії" та програв у Мюнхені з "Барселоною" [ Редагувати ]
Німецький футбольний клуб "Баварія" з рахунком 2:0 переміг іспанську "Барселону" у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася у вівторок у Мюнхені.
Забитими м'ячами відзначилися Лукас Ернандес (50-а хвилина) та Лерой Сані (54).
Форвард "Барселони" Роберт Левандовський зустрівся на полі зі своєю колишньою командою, з якої перейшов влітку.
У складі клубу з Мюнхена поляк виступав з 2014 року, за цей час він став переможцем Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА, вісім разів вигравав чемпіонат Німеччини, три рази - кубок країни, п'ять разів - суперкубок, один раз - клубний чемпіонат світу. За "Баварію" нападник забив 344 голи у 375 матчах.
"Барселона" не може обіграти "Баварію" у Лізі чемпіонів з 6 травня 2015 року, тоді перший матч півфіналу турніру завершився з рахунком 3:0 на користь каталонців.
У наступних зустрічах футболісти з Мюнхена обіграли "Барселону" чотири рази поспіль:
- 12 травня 2015 року у другому матчі півфіналу (3:2);
- у серпні 2020-го у чвертьфіналі (8:2) ;
- у двох матчах групового етапу у 2021-му (обидві зустрічі завершилися з рахунком 3:0).
Турнірна таблиця
"Баварія" здобула другу перемогу у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів та очолює турнірну таблицю групи С. Раніше мюнхенці обіграли італійський "Інтер" (2:0), на рахунку німецького клубу 6 очок.
На другому рядку - "Барселона" (3 очки), на третьому - "Інтер" (3), на четвертому - чеська "Вікторія" (0). 13 вересня "Інтер" переміг "Вікторію" (2:0).
У наступному турі "Барселона" на виїзді зіграє з "Інтером" 4 жовтня, "Баварія" цього ж дня прийме "Вікторію".
Інші матчі ігрового дня
Група D:
- англійський "Тоттенхем" програв португальському "Спортінгу" (0:2),
- французький "Марсель" поступився німецькому "Айнтрахту" (0:1).
Група В:
- німецький "Байєр" здолав іспанський "Атлетіко" (2:0),
- бельгійський "Брюге" розгромив португальський "Порту" (4:0).
Група А:
- англійський "Ліверпуль" переміг нідерландський "Аякс" (2:1),
- матч між шотландським "Рейнджерс" та італійським "Наполі" був перенесений на 14 вересня у зв'язку з національною жалобою у Великій Британії через смерть королеви Єлизавети II.
Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 2 листопада. Команди, які займуть перше та друге місця у квартетах, вийдуть у плей-офф турніру. Команди, які стали третіми, зіграють у плей-офф Ліги Європи.
Нагадаємо, що в Лізі Європи Україну представляє лише донецький "Шахтар".
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