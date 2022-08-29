Левандовский зробив дубль у другому матчі за "Барселону" поспіль [ Редагувати ]
Польський форвард Роберт Левандовський забив два голи за "Барселону" у другому матчі поспіль.
34-річний нападник спершу відкрив рахунок у грі 3-го туру Ла Ліги проти "Вальядоліда" (3:0, другий тайм) після пасу Рафіньї Діаса, а потім довів рахунок до розгромного, скориставшись передачею Усмана Дембеле.
У матчі 2-го туру проти "Реал Сосьєдад" (4:1) поляк зробив дубль. Тепер у нього, таким чином, чотири голи за три проведені матчі в іспанському чемпіонаті. У списку бомбардирів Прімери Левандовскі наздогнав Борху Іглесіаса з "Бетісу".
30 травня Левандовський оголосив про рішення залишити "Баварію" в літнє трансферне вікно. Контракт польського форварда з "Баварією" розрахований до літа 2023 року.
У складі мюнхенського клубу поляк провів 375 матчів, забив 344 голи та вісім разів ставав чемпіоном Німеччини. У 2020 році він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Минулого сезону німецької бундесліги Левандовський забив 35 м'ячів і став найкращим бомбардиром турніру.
Нагадаємо, що у квітні "Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу.
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