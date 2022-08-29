Польський форвард Роберт Левандовський забив два голи за "Барселону" у другому матчі поспіль.

34-річний нападник спершу відкрив рахунок у грі 3-го туру Ла Ліги проти "Вальядоліда" (3:0, другий тайм) після пасу Рафіньї Діаса, а потім довів рахунок до розгромного, скориставшись передачею Усмана Дембеле.

У матчі 2-го туру проти "Реал Сосьєдад" (4:1) поляк зробив дубль. Тепер у нього, таким чином, чотири голи за три проведені матчі в іспанському чемпіонаті. У списку бомбардирів Прімери Левандовскі наздогнав Борху Іглесіаса з "Бетісу".

30 травня Левандовський оголосив про рішення залишити "Баварію" в літнє трансферне вікно. Контракт польського форварда з "Баварією" розрахований до літа 2023 року.

У складі мюнхенського клубу поляк провів 375 матчів, забив 344 голи та вісім разів ставав чемпіоном Німеччини. У 2020 році він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Минулого сезону німецької бундесліги Левандовський забив 35 м'ячів і став найкращим бомбардиром турніру.

Нагадаємо, що у квітні "Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу.