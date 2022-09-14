Понад 12 тисяч ворожих машин! Саме стільки, за даними Генштабу ЗСУ, за півроку повномасштабної війни знищили наші захисники на полях битв. За приблизними оцінками воєнних експертів, близько півтори тисячі стали трофеями.

Танки, бронемашини, реактивні системи залпового вогню отримують друге життя завдяки фахівцям ремонтних батальйонів. Як працюють бійці гайкових ключів та молотків - дивіться в нашому сюжеті, створеному спільно з колегами з Військового телебачення.

Пошкоджені у боях танки та бронемашини.

Позивний "Сергій" - військовослужбовець Збройних сил України:

Техніка воює, вот вона і страждає. Треба її піддержувати.

Здобута на полі битв трофейна техніка.

Позивний "БРОКЕР" - військовослужбовець Збройних сил України:

Дуже чудовий засіб для знищення окупанта, який він же нам і подарував його, так були нюанси по ремонту, які швидко осунулись, і вже орієнтовно від квітня місяця даний засіб знищує окупанта.

Будь-які ремонти на війні - справа рук бійців ремонтних батальйонів. Ми зараз саме в одній із майстерень рембату.

Позивний "Сергій" - військовослужбовець Збройних сил України:

Щось замінити, щось підкрутити, щось підварити. Стараємся техніку держати в належному стані.

Ось ця машина - як каже механік-водій – "дала збій" під час бойового виїзду.

Позивний "Студент" - військовослужбовець Збройних сил України:

Нарвалися на танк. Слава Богу він бив, можна сказать там хлопці чут рукожопі сидять. Він просто мимо нас бив, механік у мене молодчина, також зреагував. Начав по кругу його заводить, можна сказати, в оману і отак ми вирвалися получається на безпечну відстань і все. Треба бистро її підлампічіти і опять повертатися до виконання своїх бойових завдань.

До роботи стають фахівці рембату.

Позивний "Сергій" - військовослужбовець Збройних сил України:

Наша робота полягає в тому, щоби ми вчасно ремонтували техніку, яка пошкоджена в процесі бою і задача відновити її. Тобто з чим ми стараємось впоратись якісно і швидко.

Позивний "Студент" - військовослужбовець Збройних сил України:

Всі майстри, шо тут знаходяться, рембати, самі механіки. Ну в хлопців золоті руки. Ну і плюс екіпажі дружні, ми один одному допомагаєм що би машину скоріше привести до тями і відправити на виконання завдання далі.

Бійці рембату добре розуміють - від їхніх умінь напряму залежить кількість воєнної техніки в нашої армії та якість її роботи. А тому фахівці завжди намагаються робити все можливе й неможливе, аби повернути її в бій.

Позивний "Сергій" - військовослужбовець Збройних сил України: