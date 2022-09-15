Глава Єврокомісії прибула з візитом до Києва [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій візит в Україну з початку війни.
Про це повідомляє голова Єврокомісії в Twitter.
"Я в Києві, вже втретє з початку війни в Росії. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат в ЄС", - написала вона.
Фон дер Ляйєн повідомила, що в ході візиту зустрінеться з президентом України Володимир Зеленський і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити як продовжити зближення економік і людей, поки Україна просувається до вступу.
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