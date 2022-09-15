У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій візит в Україну з початку війни.

Про це повідомляє голова Єврокомісії в Twitter.

"Я в Києві, вже втретє з початку війни в Росії. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат в ЄС", - написала вона.

Фон дер Ляйєн повідомила, що в ході візиту зустрінеться з президентом України Володимир Зеленський і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити як продовжити зближення економік і людей, поки Україна просувається до вступу.