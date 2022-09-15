На кордоні з білоруссю тривають навчання наших військових. Силовики та тероборонівці тренуються відбивати атаки противника та знешкоджувати ворожі ДРГ. І ці навчання - одночасні - з білоруськими. Які проходять по той бік кордону під егідою "звільнення захоплених територій".

І як повідомляють білоруські місцеві телеграм-канали - зараз на вишколі наші північні сусіди перевіряють розконсервовану військову техніку. В пресслужбі тамтешнього міноборони навіть засвітили, що техніка ця випуску з 1964 по 1982 рік.

Далі матеріал Сніжани Сидорук з прикордонних рубежів, які тримає тероборона Волині.

За легендою навчань, у прикордонне село прорвалася автівка. У ній, за даними нашої розвідки, - ворожі диверсанти.

Руки, руки на скло. Мене заставили, мене заставили, лежати.

Позивний "Бурштин", командир роти Волинської бригади тероборони:

Це стандартний підхід російських спецслужб. Всі вони говорять, що їх заставили, всі вони працювали вчителями лікарями ще десь в бюджетній сфері, всіх їх заставили. Ну ми в це не віримо і це неправда.

Диверсантів затримують. Їх четверо. Вони одягнені у військову форму. А в автівці - повний багажник зброї.

Зброя, зброя.

Позивний "Отче", командир відділення Волинської бригади тероборони:

Дану диверсійну групу ми затримали й в найкоротші терміни ми маємо доставити їх до штабу, щоб їх уже допитували.

На допиті з'ясувалося - диверсанти мали намір підірвати кілька об'єктів залізниці на заході України. Для цього добре підготувалися. Щоб видати себе за місцевих навіть добре вивчили українську мову.

Позивний "Бурштин", командир роти Волинської бригади тероборони:

Ми виходимо з реалій сьогодення. У зв'язку з тим, що диверсійні групи, які знаходяться по ту сторону нашого кордону в основному вільно володіють українською мовою. Часто мають українське коріння перейшли на сторону російської федерації й воюють проти своєї батьківщини.

А це тероборонівці відпрацьовують відбиття ворожої атаки. Декілька годин їх щільно накривали артилерією. Серед наших бійців є втрати - підрозділу потрібна допомога. Командування підсилює оборону резервною ротою.

Хлопці лінію тримаємо, швиденько, хлопці, впали, впали.

Під ворожим обстрілом бійці виходять на позиції, аби зупинити окупантів. Атаку відбивають. Кожен окоп перевіряють, аби жоден чужинець не сховався.

Чоловіче, скажи "паляниця". Дострель його. Поняв все.

Ось так бійці тероборони Волині відпрацювали затримання диверсантів поблизу кордону з білоруссю. Відбили атаку та зачистили територію. І такі навчання проводять чи не щодня.

У прикордонних селах люди теж спокійні. Навчання їх не лякають. Селяни знають - то наші захисники працюють. Тож люди почуваються в безпеці. А от ворогам бажають лиш одного:

Хай йдуть рускі і білоруси до кобзона в гості, і за рускім кораблем хай йдуть і дальше.

Бійці Волинської бригади на сторожі цілодобово. Бо лукашенко знову продовжив навчання. Тепер вже до 17-го вересня. І так вже 20 разів і щоразу ніби-то на тиждень. Наші ж захисники знають, чому і за кого тут стоять.

Позивний "Бєс", командир роти Волинської бригади тероборони:

На власній землі нічого не страшно в сущності. Ми ні на кого не нападаємо, але якщо прийдуть до нас, ми знищимо кожного.

Позивний "Дідо", боєць Волинської бригади тероборони: