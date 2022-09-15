У четвер, 15 вересня, у Київський та Чернігівських областях лунатимуть вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".

Київська область

На території Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів.

У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів, - йдеться в повідомленні Київської ОВА. - Через це в громадах області можливо чути вибухи.

Чернігівська область

У період з 13:00 до 14:00 біля села Ягідне Чернігівського району вибухотехніки ГУ Нацполіції в Чернігівській області проводитимуть знищення боєприпасів.

Також між 13:30 та 14:30 біля села Шестовиця рятувальники знешкоджуватимуть боєприпаси шляхом підриву.

Полтава

Також звуки вибухів могли чути і мешканці Полтави. За даними мера міста Олександра Мамая, на відведеному полігоні громади проводили один тренувальний підрив.