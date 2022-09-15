Вибухи в областях: де лунатимуть 15 вересня [ Редагувати ]
У четвер, 15 вересня, у Київський та Чернігівських областях лунатимуть вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Київська область
На території Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів.
У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів, - йдеться в повідомленні Київської ОВА. - Через це в громадах області можливо чути вибухи.
Чернігівська область
У період з 13:00 до 14:00 біля села Ягідне Чернігівського району вибухотехніки ГУ Нацполіції в Чернігівській області проводитимуть знищення боєприпасів.
Також між 13:30 та 14:30 біля села Шестовиця рятувальники знешкоджуватимуть боєприпаси шляхом підриву.
Полтава
Також звуки вибухів могли чути і мешканці Полтави. За даними мера міста Олександра Мамая, на відведеному полігоні громади проводили один тренувальний підрив.
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