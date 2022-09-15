Що робити з тими, хто співпрацює з окупантами? Скільки їх - колаборантів в Україні? На що вони готові проміняти Батьківщину? І яка кара за це чекає?

Олександр Васильченко - дослідив тему. І розкаже про зрадників, яким вже не пощастило. І про тих, які раніше за російських військових тікають з награбованим на росію. Його сюжет далі.

Вони чекали захоплення України, співпрацювали з загарбниками та мріяли зайняти керівні посади на окупованих територіях. Утім, їх очікування не справдилися.

СБУ затримала зрадника, якій готував списки для потенційних цілей серед українських спецслужб і правоохоронних органів.

Повідомлено про підозру судді північного апеляційного суду, який будучі в Києві очікував захоплення України росіянами.

СБУ викрила двох колаборантів. На нещодавній території Харківщини.

Як виявилося, охочих до співпраці з ворогом чимало.

Альона Луньова:

Мова йде про людей, які підтримують росію публічно, які, скажімо так висловлюються про неї захоплено і публічно підтримують дії рф щодо збройної агресії проти України. Це люди, які обіймають певні посади в окупаційних адміністраціях, які пов'язані з керівними розпорядчими функціями керівництва, це працівники закладів освіти, які впроваджують стандарти рф.

Один з найвідоміших зрадників - херсонський колаборант Володимир Сальдо. Донедавна була інформація, що його отруїли й після кількох тижнів перебування в комі він помер. Аж раптом...

володимир cальдо колаборант, зрадник України:

Приветствую вас, мои дорогие земляки и друзья. Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Вот именно сейчас у меня есть возможность поработать над бюджетом нашей области до конца года и на следующий год. Это очень серьезный показатель, очень серьезная работа.

Саме за цю серйозну роботу з фінансами, а точніше крадіжку коштів у великих розмірах повідомляють у російських пабліках окупанти й відсторонили сальдо від керування захопленими територіями. Втім, як цьому гауляйтеру, пощастило далеко не всім. Ця світлина з місця поховання іншого херсонського колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова. Його зі співмешканкою вбили у власному будинку. Дочекався звільнення Луганщини й зрадник Лайшев Аскяр. Після приходу окупантів він працював начальником так званого "МРЕВ ЛНР" у Старобільську. Втім, далеко не всі готові йти на співпрацю з ворогом. Приміром в Мелітополі, повідомляє міський голова, жоден директор школи, або лікар не стали на бік ворога.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Лише 10 відсотків поліцейських погодилися стати колаборантами й погодилися співпрацювати. Взагалі в нашому реєстрі колаборантів сьогодні нараховується приблизно 500 осіб, з різних професій, які погодилися співпрацювати. Це і керівники підприємств, і представники бюджетної сфери, це і ті, хто погодилися співпрацювати в підготовці фейкового референдуму.

З початку повномасштабного вторгнення вже десятки посадовців отримали підозри про колабораціонізм. Вже навіть є і вироки. Зараз парламентарі працюють над змінами до законодавства. Вже скоро почнуть діяти санкції для колаборантів. Їх майно, близьких і родичів буде арештовано. Також, зрадники будуть обмежені в пересуванні. Зняти всі заборони можна буде лише через суд. Тож, колаборанти, розуміючи наслідки, вже починають тікати на росію.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Перше, вони всі будуть намагатися втекти, але ми зараз бачимо приклад по районах, в Харківській області, що не дають їм втекти та вони не встигають.

Сьогодні колаборанти почали тікати вже і з Мелітополя.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя: