На Львівщині бракує донорської крові із резусом "мінус" [ Редагувати ]
На Львівщині бракує донорської крові для поранених бійців у місцевих лікарнях. Особливо гострий дефіцит крові із резусом "мінус". Якщо на початку війни до центрів служби крові люди стояли у чергах, то сьогодні у цих будівлях - майже порожні коридори. Шукати донорів допомагають волонтери, але і цього не достатньо. Христина Гашенко дослідила тему.
У коридорах медичного центру служби крові майже порожньо. В кімнаті забору крові - трохи понад десять донорів.
Працюйте кулачком, будь ласка.
Серед добровольців - Марія. Перший раз дівчина кров здала, коли почалась війна.
Марія Лукаш, донор крові:
У мене третя група вона може бути корисною. Жінкам можна здавати раз на три місяці, і я от як по графіку ходжу, кожні три місяці, здаю кров.
Серед донорів є й ті, хто вперше прийшов.
… час від часу працюємо кулачком, якщо б ви відчули зміни, голова крутилася, вуха закладало, зразу говорити - не терпіти, добре? - Добре.
Олег, курсант Львівського державного університету внутрішніх справ:
Я подивився яке у нас становище в Україні й вирішив допомоги хоч якось у такий час, більше ніякого вкладу не можу через навчання, ну але хоч так буде поміч.
Ростислав, волонтер:
Хочу здати кров, допомогти військовим, хто чим може, тим допомагає - матеріально, морально, коштами. Кров також потрібна.
Здати кров можуть лише здорові донори й ті, хто має вагу понад шістдесят кілограмів.
Вероніка Прейс, лікар центру забору крові:
Практично з 18 до 60 років, практично здорова людина. Без операцій, без травм голови без язв шлунку, без інфекційних захворювань.
Найчастіше у донорів беруть до чотирьохсот п'ятдесяти мілілітрів крові. Для людини - це не критично, пояснюють медики.
Христина Лашків, педіатр центру служби крові:
За рахунок того, що людина має до 5 літрів крові, хтось має трохи більше плюс, мінус. В даному випадку ми беремо пів літра крові й це не є доза, яка мала б зробити людині шкоду.
Після забору обов'язково…
Пов'язочку дві години не знімаємо, фізичні нагрузки сьогодні не цей. І за кермо не сідаємо.
На початку війни, аби здати кров, до медцентру люди стояли чергами. Сьогодні із сотні необхідних щодня - донорами стають лише 30.
Ярослав Дяків, директор центру служби крові:
Кров має властивість псуватися і її не можна заготовити дуже багато і положити в холодильник на великий період і нам потрібно постійно поповнення донорами, ідуть бойові дії, іде дальше війна. От приїжджають до нас лікуватися бійці й відповідно запаси крові повинні бути постійно.
З донорами медикам допомагають волонтери. Втім розповідають, щодня все важче знайти охочих.
Лариса Кісь, волонтер:
...наших донорів багато на війні, це раз. Багато тих хто був на початку війни - вони вже роз'їхалися хто куди, закликаю просто всіх зранку встати й подумати, сьогодні потрібно здати кров, якщо ти здоровий, якщо все окей, то це як випити кави. І все, врятоване життя.
Аби привернути увагу суспільства до нестачі крові - біля медичного центру волонтери встановили символічне дерево життя. На нього усі хто став донором зав'язують червоні стрічки.
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