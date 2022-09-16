Дітей за парти посадили, а укриття не закінчили. У Чернівцях - скандал в одній з місцевих шкіл. Батьки сваряться з освітянами через підвал, у який дітей спускають під час повітряних тривог. Приміщення, кажуть, не придатне для використання - вентиляції немає, а на стінах грибок.

Що на це каже сам директор школи? Чи дійсно сховище не відповідає вимогам? І яку альтернативу пропонують батьки? Майя Гуменна розбиралася в конфлікті.

Петро Януш був налаштований на те, щоб у цьому навчальному році його діти сіли за парти, доки не побачив шкільне укриття.

Петро Януш, батько школярів:

На стінах грибок, немає ні опалення, ні вентиляції. Немає жодних умов для безпеки й здоров'я дітей.

Хапаються за голови й інші батьки. Хвилюються, що дітям під час повітряних тривог, доведеться сидіти в сирості та холоді.

Володимир Шкаринський, батько школярів:

Сиро, грибок. В мене дитина має алергію і я дуже хвилююсь, як вона буде там перебувати під час тривоги.

Директор школи проблему розуміє. Каже: у зведеній понад 30 років тому школі не було спроєктоване укриття. Тому шкільні працівники все літо приводили до ладу підвал.

Віктор Томяк, директор школи:

Підвал використовувався з покон віків, як звичайне складське приміщення, який був завалений партами, стільцями, меблями, технікою. Довелося штукатурити, шпаклювати, фарбувати. Нашими силами, силами технічного персоналу. - Ви можете нам показати це укриття? - Ну, воно не є симпатичним, і я не дуже хотів би цього робити.

В укриття ми таки потрапили. На 325 квадратних метрах планують якось розташувати до чотирьох сотень людей. На стінах і справді грибок, а вентиляцію забезпечують - постійно відчинені вікна. Щоправда, незрозуміло, що робитимуть, коли стане холодно.

Втім, комісія після обстеження навчального закладу дійшла висновку: в укритті - умови задовільні.

Ірина Ткачук, керівниця управління освіти Чернівецької міської ради:

Я бачила це укриття пів року тому, я бачила його два дні тому. Хочу сказати, що максимум було зроблено працівниками освіти, батьківською громадою, управлінням, щоб діти могли комфортно знаходитись у цьому приміщенні. Зараз є природна вентиляція, яка дає змогу провітрювати це приміщення. І за словами Держпродспоживслужби приміщення є таким, що діти можуть бути у безпеці.

Про капітальний ремонт підвалу - і мови нема, каже директор школи, бо на це потрібно сотні тисяч гривень.

Віктор Томяк, директор школи:

В нас не вистачає коштів на зарплати вчителя, в нас не вистачає на комунальні послуги, в державі іде війна. Це досить об'ємний проєкт, проектувальні роботи, пошук підрядника. Мінімум, мені здається, ми забезпечили.

Батьки ж пропонують відводити дітей на час тривоги у більш пристосовані укриття, - підвальні приміщення, які займають спортивні клуби.

Володимир Шкаринський, батько школярів:

Якщо не мають грошей відремонтувати існуючий підвал, домовитись з підприємцями, щоб під час тривоги надавали свої приміщення.

І тренери спортивних гуртків готові прихистити школярів під час тривоги. Ось тільки місця замало, адже у школі навчається та працює півтори тисячі людей.

Олег Осипенко, заслужений тренер України зі стрільби з лука:

Там в нас займаються чемпіони світу, Європи. Учасниця, до речі, єдина Олімпійських ігор в Токіо - Січеннікова Лідія. Якраз вони всі тренуються у 27-й школі. І тут є певні складнощі. Якщо забрати це приміщення під укриття, в нас немає де тренуватися. Але під час тренувань, коли відкрито, всі, хто поруч, усі, хто вчиться у школі, може використовувати.

Щоб зменшити кількість людей, які одночасно перебувають у школі, освітяни розробили схеми відвідування. Молодші та старші класи приходять у різні зміни. До того ж у старших учнів змішана форма навчання - тиждень в школі, тиждень - онлайн. Батьки, які хвилюються за безпеку своїх дітей, можуть залишати їх удома. У класах є веб-камери, тож є можливість віртуально перебувати на уроках.