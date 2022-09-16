"Синій кит" змусив підлітка викинутись з 6 поверху: сім'я молить про допомогу [ Редагувати ]
Десятирічний Микита вистрибнув з 6-го поверху будинку. Мати постраждалого розповіла, що гра "Синій кит" змусила піти сина на такий відчайдушний крок.
"Не можу досі повірити в те, що сталося! Зараз дитина в реанімації і бореться за життя! Слава Богу ситуація стабільна і падіння було в цій ситуації максимально вдалим. Дякую Господу Богу за це! На нас чекає тривале, ортопедичне та медикаментозне лікування. Прошу допомоги репостом, молитвою або наскільки можна на реабілітацію, хто скільки може", - звернулась до всіх небайдужих Ольга.
Реквізити для допомоги:
Ткаченко Ольга
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