Тут є де відпочити, поспати і навіть приготувати поїсти

Коли в укритті буваєш частіше, ніж удома. То й комфорту хочеться навіть у підвалі. У Миколаєві мешканці одного з будинків облаштували сховище зі всіма зручностями. Там і їжу приготувати можна, і відпочити по-людськи. Наталя Сінченко усе бачила.

Ірина демонструє свій тимчасовий притулок. Сюди жінка прибігає під час кожної повітряної тривоги. Під час одного із обстрілів вибухова хвиля сильно пошкодила її будинок. Тоді Ірина і вирішила об'єднатися із сусідами, щоб облаштувати підвал.

Ірина Пишнева, жителька Миколаєва:

Хочешь не хочешь, нужно приспосабливаться. Вот люди нашего двора. Это не только наш дом, это несколько наших домов, которые находятся рядышком, сами обустроили даное помещение. Обратите внимание сколько здесь кроватей.

Підвал не впізнати. Тут є де відпочити, поспати і навіть приготувати поїсти. Проте раніше тут було темно і мокро - пригадує пані Олександра.

Олександра, жителька Миколаєва:

Когда мы сюда пришли, здесь был залитый подвал водой. Здесь раньше были какие-то тряпки, мусор. Мы это все сами поубирали, сами привели в порядок, поубирали, помыли. И стали здесь прятаться . Сначала на стульях, кто, что приносил с собой и сидели так.

Для жінки бомбосховище стало другим домом. Адже її квартира під час обстрілу постраждала найбільше.

Олександра, жителька Миколаєва:

У нас нет них окон, не дверей. Все стекла посыпались. Не знаю каким-то чудом я осталась жива. Мой балкон упал на меня спящую. Все побило, все разрушило целиком. Мебель разбита, электротовпры разбиты все, которые у меня были.

В облаштуванні підвалу допомогли волонтери: привезли ковдри, електроприлади, забезпечивши мешканцям комфортні умови.

Ірина Пишнева, жителька Миколаєва:

Есть печка, чайник, великообьемный холодильник, все абсолютно новое. Самое приятное и большое спасибо - это осушувач повітря. Так как подвальное помещение, но как вы видите, трубы хоть у нас и зашиты, но они постоянно капают. К сожалению, на сегодняшний день мало помощи от нашего ЖКХ.

Віктор - голова громадської організації розповідає: це одне з півсотні сховищ, які волонтери допомогли облаштувати. Гроші на придбання необхідного надають міжнародні фонди, бо ж розуміють, у яких умовах живуть миколаївці.

Віктор, голова громадської організації:

Всі речі, які необхідні, саме для того, щоб тут можна було знаходитися деякий час, і щоб більш - менш воно було придатне для життя, так, як бувають дні, що до 16 повітряних тривог і люди на півтори години можуть вийти звідси, вирішити свої якісь питання.

У Миколаєві пошкоджено більше 600 багатоквартирних будинків, і ворог продовжує обстрілювати обласний центр щодня. Тож без укриттів людям, які залишаються в місті, не вижити.